Строители раскрыли секрет дешёвого ремонта. На чём можно экономить, а на чём нельзя На майских праздниках традиционно начинается сезон ремонтов. В этом году стройматериалы стали дороже, выросли и расценки на услуги мастеров. Строители рассказали, на чём можно экономить при ремонте, а на чём нельзя? 8 мая, 21:20 Строители рассказали, как снизить смету на ремонт. Обложка © Freepik

Рациональный, продуманный подход ещё на этапе покупки недвижимости поможет сэкономить на ремонте. Такую рекомендацию дал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Бывают случаи, когда можно практически вовсе обойтись без ремонта. Застройщик всё сделает за вас. Достаточно выбрать жильё в комплектации White box. Стены уже готовы к чистовой отделке, а на полу может лежать финишное покрытие. В конце концов, если вы любите белые стены, можно жить и в таком интерьере.

— Если мы говорим о загородном доме, то обратите внимание на готовые дома из бруса. Качественный материал требует минимальной финишной отделки. Бывает, что жители и вовсе не хотят обрабатывать материал — это экологично, натурально, красиво. Также хорошим вариантом экономии является покупка акционных отделочных материалов. Продумайте дизайн так, чтобы можно было использовать небольшие объёмы материалов, — остатки всегда продают дешевле. Не создавайте мебель на заказ! Продумайте интерьер так, чтобы интегрировалась типовая мебель. Это позволит сэкономить как минимум 20% бюджета, — рассказал Максим Лазовский.

Грамотный способ сэкономить — это снизить класс закупки материалов. Премиум-керамогранит можно заменить на комфорткласс. Даже качественный эконом будет прочным и долговечным. Таким образом, наиболее безопасный способ сэкономить — это сократить издержки на дизайнерские фишки. Такую рекомендацию дал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

— Правило № 1: ни в коем случае нельзя экономить на качестве материалов. Помните, скупой платит дважды! А то и трижды! Представьте, что вы решили сэкономить пару-тройку тысяч на пластиковом подоконнике. Установили и порадовались, а он — сломался, когда на него взгромоздился ребёнок. Обидно будет покупать новый, платить за демонтаж и повторно — за монтаж. Правило № 2: нельзя экономить на квалификации исполнителя! Вот купили вы красивую дорогую фреску, а её неумеха поклеил криво, — добавил Вячеслав Котлов.

Авторы Нина Важдаева