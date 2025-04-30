«Зеленский кусает локти»: В Госдуме призвали ответить «Орешником» на злобные угрозы Киева

Киевские власти, судя по всему, заинтересованы в том, чтобы сорвать проведение Парада Победы в Москве. Их недавние заявления — в том числе о потенциальной возможности нанесения удара по Красной площади в день праздника — можно расценивать как попытку посеять панику в российском обществе посредством манипулирования информационным пространством. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Наверняка пытались организовать какой-нибудь теракт, и не один, — в реальности. Но знаю, что наши спецслужбы не дремлют, работая в усиленном режиме, чтобы не допустить ничего подобного. Зеленский кусает локти, истекая злобой, но сделать ничего не получится — Москва под надёжной охраной и на земле, и с воздуха. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По мнению Журавлёва, после подобных высказываний секретаря оборонного комитета Рады Романа Костенко, украинский парламент должен стать легитимной целью для ВС РФ. Несколько «Искандеров» или же «Орешник» быстро решат проблемы с агрессивными нападками Украины, уверен депутат. Он также подчеркнул, что сразу после празднования Дня Победы Россия с новой силой обрушится на киевский режим, чтобы окончательно его уничтожить.

«Иначе бороться с террористическим государством невозможно — только ликвидация», — подытожил Журавлёв.