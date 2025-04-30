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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 16:05
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«Зеленский кусает локти»: В Госдуме призвали ответить «Орешником» на злобные угрозы Киева

Депутат Журавлёв: Угрожая ударом по Красной площади, Рада пытается сеять панику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киевские власти, судя по всему, заинтересованы в том, чтобы сорвать проведение Парада Победы в Москве. Их недавние заявления — в том числе о потенциальной возможности нанесения удара по Красной площади в день праздника — можно расценивать как попытку посеять панику в российском обществе посредством манипулирования информационным пространством. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Наверняка пытались организовать какой-нибудь теракт, и не один, — в реальности. Но знаю, что наши спецслужбы не дремлют, работая в усиленном режиме, чтобы не допустить ничего подобного. Зеленский кусает локти, истекая злобой, но сделать ничего не получится — Москва под надёжной охраной и на земле, и с воздуха.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Наверняка пытались организовать какой-нибудь теракт, и не один, — в реальности. Но знаю, что наши спецслужбы не дремлют, работая в усиленном режиме, чтобы не допустить ничего подобного. Зеленский кусает локти, истекая злобой, но сделать ничего не получится — Москва под надёжной охраной и на земле, и с воздуха.
Наверняка пытались организовать какой-нибудь теракт, и не один, — в реальности. Но знаю, что наши спецслужбы не дремлют, работая в усиленном режиме, чтобы не допустить ничего подобного. Зеленский кусает локти, истекая злобой, но сделать ничего не получится — Москва под надёжной охраной и на земле, и с воздуха.

По мнению Журавлёва, после подобных высказываний секретаря оборонного комитета Рады Романа Костенко, украинский парламент должен стать легитимной целью для ВС РФ. Несколько «Искандеров» или же «Орешник» быстро решат проблемы с агрессивными нападками Украины, уверен депутат. Он также подчеркнул, что сразу после празднования Дня Победы Россия с новой силой обрушится на киевский режим, чтобы окончательно его уничтожить.

«Иначе бороться с террористическим государством невозможно — только ликвидация», — подытожил Журавлёв.

В Кремле ответили на выпады Зеленского по поводу Парада Победы
В Кремле ответили на выпады Зеленского по поводу Парада Победы

Ранее в Раде похвалились «возможностью» ударить по Красной площади во время проведения Парада Победы. С таким заявлением выступил секретарь оборонного комитета Рады Костенко, заявив, что операции якобы не смогут помешать российские спецслужбы, ведь та будет тщательно спланирована.

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Мария Любицкая
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