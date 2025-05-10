Услуги ЖКХ, налоги и проезд. От каких выплат освободят пенсионеров в мае 2025 года Пенсионеры имеют право на федеральные и региональные льготы. Одни меры поддержки действуют из года в год, другие носят сезонный характер. За что пенсионеры могут не платить в мае 2025 года и как избежать лишних трат? 9 мая, 21:20 Юристы рассказали, от каких выплат освободят пенсионеров этой весной. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Пенсионер — это человек, который получает ежемесячную денежную выплату, в частности, в целях компенсации заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных в связи с наступлением нетрудоспособности. Утратить нетрудоспособность можно не только по возрасту, но и по инвалидности и ещё ряду причин.

— Рассмотрим отдельные виды льгот, предоставляемых пенсионерам. Среди них компенсация расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно. Отметим, что для получения компенсации пенсионеру или его представителю нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в территориальное отделение СФР. Сделать это можно непосредственно (лично, в том числе при выездном приёме, через представителя), по почте, через МФЦ либо в электронной форме через «Единый портал госуслуг», — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Пенсионеры получили льготы на проезд. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ещё одна льгота — это перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведённых расходов на покупку или строительство на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты, а также доли в них. Эта же льгота распространяется и на приобретение земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Србуи Иващенко привела такой пример расчёта имущественного вычета. Допустим, пенсионер, в том числе работающий, в 2024 году за свой счёт купил и оформил в собственность квартиру стоимостью 2 млн рублей. Общий размер полагающегося ему имущественного вычета составит 2 млн. Это означает, что налоговая инспекция может вернуть ему сумму в размере 260 000 рублей. (2 000 000 x 13%). Доход собственника недвижимости составил в 2021 году 300 000, в 2022-м — 320 000, в 2023 году — 410 000, в 2024-м — 508 000. Следовательно, пенсионер в 2025 году вправе получить вычет за 2024 год, а остаток перенести на 2021, 2022 и 2023 годы в полной сумме имевшихся доходов. Ему полагается к возврату сумма 199 940 рублей, или соответственно за указанные годы: 39 000 (300 000 x 13%), 41 600 (320 000 x 13%), 53 300 (410 000 x 13%), 66 040 (508 000 x 13%). Остатком вычета в размере 462 000 (2 000 000 – 508 000 – 410 000 – 320 000 – 300 000) пенсионер сможет воспользоваться в дальнейшем при наличии у него дохода, облагаемого НДФЛ и учитываемого при определении налоговых баз в установленном порядке.

Кроме того, пенсионеров освобождают от уплаты налога на имущество. Это касается жилого дома, квартиры, гаража, машино-места, помещений, которые используются в качестве творческих мастерских, ателье, студий, библиотек, хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

— Для применения льготы пенсионер может не представлять заявление в налоговый орган. Льгота будет ему предоставлена на основании имеющихся у налогового органа сведений начиная с года, в котором у пенсионера возникло на неё право, — рассказала Србуи Иващенко.

Пенсионеры также имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении. Следует отметить, что льготы по уплате земельного налога, включая установление величины налогового вычета, для пенсионеров могут быть установлены местным законодательством.

Кроме того, есть достаточно много льгот на оплату услуг ЖКХ. Например, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, он имеет право на субсидию. Также есть льготы на оплату услуг по капитальному ремонту.

— Льготы пенсионерам могут предусматриваться также региональным и местным законодательством. Например, в Москве действует льготный проезд. Кроме того, пенсионеры имеют право на льготное зубопротезирование, — добавила Србуи Иващенко.

С 1 мая начали действовать региональные льготы. Они касаются, в частности, проезда на общественном транспорте. Таким образом, пенсионерам станет проще и дешевле добираться до дачи. К примеру, в Челябинской области пенсионеры-дачники смогут ездить на свои участки в электричках со скидкой в размере 70%, в Братске Иркутской области появятся отдельные дачные автобусы, а в Кемеровской области пенсионеры смогут бесплатно ездить на дачу четыре дня в неделю.

Авторы Нина Важдаева