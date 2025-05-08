Самые ожидаемые турецкие сериалы 2025: топ-13 горячих новинок Представляем вам рейтинг лучших и ожидаемых турецких сериалов, выходящих в 2025 году. В материале Life.ru — список топ-13 самых горячих и интересных сериалов. 8 мая, 04:01 2025 год порадует поклонников турецких сериалов премьерами. © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / askihatirladizisi, © Freepik

Турецкие сериалы в последние несколько лет стали мировым феноменом. Их смотрят миллионы людей по всему миру благодаря накалу страстей, переплетению судеб и невероятным историям любви. А сколько турецких актёров покорило женские сердца — просто не сосчитать! Киноиндустрия Турции радует зрителей, неустанно выпуская сериал за сериалом. Рассказываем о новых турецких сериалах 2025 года, которые непременно стоит посмотреть.

«Напоминание» (Aşk Hatirla)

Жанр : мелодрама, драма

: мелодрама, драма Режиссёр : Озгур Онурме

: Озгур Онурме Когда выйдет: июнь 2025 года

июнь 2025 года Платформа : Disney+

: Disney+ В главных ролях: Барыш Ардуч, Ханде Эрчел, Фейяз Шерифоглу, Мелис Минкари

В 2025 году зрителей ждёт новый сериал со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Её партнёром выступает Барыш Ардуч, с которым они недавно приезжали в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру».

По сюжету Гюнеш, известный редактор глянцевого журнала и блогер, из-за любовных разочарований вынуждена посвятить себя работе. Но всё меняется, когда в её жизни появляется архитектор Дениз. Сможет ли она пересмотреть своё мнение об отношениях и любви?

Интересно, что этот сериал станет одним из первых, вышедших на платформе Disney+ после возвращения в Турцию. Ожидается всего 8 серий, так что его можно посмотреть за несколько дней.

Ханде Эрчел снялась в новом сериале 2025 года — «Напоминание». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handemiyy

«Сказки 1001 ночи» (1001 Gece Masalları)

Жанр : историческая драма, мелодрама, фэнтези

: историческая драма, мелодрама, фэнтези Режиссёр : Метин Гюнай

: Метин Гюнай Когда выйдет : конец 2025 года

: конец 2025 года Платформа : стриминговый сервис Tabii

: стриминговый сервис Tabii В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Джансу Дере, Хюлья Дарджан

Сериал «Сказки 1001 ночи» снят по мотивам одной из самых известных в мире сказок, дополненных турецким колоритом и захватывающей историей.

Султан Шахрияр узнаёт об измене жены и убивает её. Каждый вечер в его покои приходит новая наложница, которую повелитель также лишает жизни. И лишь одна сообразительная Шахерезада интригует Шахрияра, рассказывая ему необычные сказки. Так она спасает себя и делает жизнь султана намного интереснее.

Сериал будет не слишком длинным — ожидается 30 серий. В картине снимается звезда «Чёрно-белой любви» Ибрагим Челиккол.

Ибрагим Челиккол снялся в проекте по мотивам истории «Тысяча и одна ночь». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ibrahimcelikkol41

«Любовь в дни оккупации» (İşgal Günlerinde Aşk)

Жанр : историческая драма, мелодрама

: историческая драма, мелодрама Режиссёр : Чатай Керем

: Чатай Керем Когда выйдет: 2025 год

2025 год Платформа : неизвестно

: неизвестно В главных ролях: Хилал Алтынбилек, Кенан Имирзалыоглу

Ещё одним ожидаемым сериалом 2025 года является историческая драма «Любовь в дни оккупации». Действие этой драмы переносит нас в Стамбул 1918 года. Мустафа Кемаль Ататюрк поручает лидеру подпольного сопротивления Экрему Байдару взять город под контроль и навести там порядок. Он начинает свою миссию, и всё идёт хорошо, пока Байдар не встречает русскую девушку Веру Грегову. Однако это не просто эмигрантка: она хранит опасный для многих секрет. В этом сериале будет много интриг, шпионажа и, конечно, любви.

Ожидается, что главную роль исполнит харизматичный и брутальный Кенан Имирзалыоглу. Русскую эмигрантку сыграет Хилал Алтынбилек, хотя изначально на роль утвердили главную героиню из «Чёрной любви» — Неслихан Атагюль. Она бы идеально вписалась в эту роль, ведь актриса неплохо говорит по-русски, потому что её мама из Белоруссии. Но когда Неслихан подтвердила своё участие, она узнала о беременности. Актриса была вынуждена отказаться от работы.

Неслихан Атагюль отказалась от съёмок в «Любви в дни оккупации» из-за беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neslihanatagul

Над сценарием работал Йылмаз Шахин, написавший один из лучших в истории Турции сериалов «Великолепный век». Премьеру сериала ожидают в 2025 году, хотя планировался выход ещё осенью 2024-го.

«Платоническая любовь» (Platonik)

Жанр : комедия, мелодрама

: комедия, мелодрама Режиссёр : Онур Билгетай

: Онур Билгетай Когда выйдет: весна 2025 года

весна 2025 года Платформа : Netflix

: Netflix В главных ролях: Керем Бюрсин, Гупсе Озай, Ойкю Караель

Интересным кажется и мини-сериал «Платоническая любовь» из восьми серий. В первую очередь из-за того, что главную роль исполняет Серкан Болат, он же Керем Бюрсин. Это история об аферисте, который не оставляет равнодушной ни одну женщину. Так, он пытается обмануть двух родных сестёр Гюльтен и Недрет, владеющих отелем в небольшом приморском городе.

Керем Бюрсин снялся в новом проекте — «Платоническая любовь». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin

Интересно, что актриса Гупсе Озай не только сыграла главную женскую роль, но и выступила сценаристом этого сериала. По жанру это комедия, которая обещает подарить много смеха и отличное настроение.

«Если король проиграет» (Kral Kaybederse)

Жанр : драма, мелодрама

: драма, мелодрама Режиссёры : Дурул Тайлан и Ягмур Тайлан

: Дурул Тайлан и Ягмур Тайлан Когда выйдет : 2025 год

: 2025 год Платформа : канал Star TV

: канал Star TV В главных ролях: Халит Эргенч, Аслыхан Гюрбюз, Мерве Диздар

Сюжет этого сериала прост: успешный мужчина Кенан не может определиться, с кем хочет остаться — с женой или с новой любовью. Терзаемый сомнениями, он обращается к психотерапевту. За основу был взят роман Гюльсерен Будайджиоглу, основанный на реальных событиях.

Этот сериал снимает компания OGM, которая работала над «Зимородком». А в главной роли играет Халит Эргенч, известный всем по роли султана Сулеймана в «Великолепном веке».

В сериале поднимаются многие актуальные вопросы о семье и любви.

«Анонимные любовники» (Adsız Aşıklar)

Жанр : мелодрама, драма

: мелодрама, драма Режиссёр : Турагай Умур

: Турагай Умур Когда выйдет: 2025 год

2025 год Платформа : Netflix

: Netflix В главных ролях: Халит Эргенч, Рыза Коджаоглу, Седеф Авджи, Фунда Эрйигит

Ещё один турецкий сериал из 8 серий, которого все ждут в 2025 году, это «Анонимные любовники». В нём также снялся актёр из «Великолепного века» — Халит Эргенч.

Это лёгкая мелодрама о докторе Джеме, который возглавляет необычную клинику. Он лечит разбитые сердца от неразделённой любви. Каждая серия — новый пациент и его история. Однако, помогая людям в таком щепетильном вопросе, доктор Джем так и не смог помочь самому себе залечить душевные раны.

«Подснежники» (Kardelenler)

Жанр : драма

: драма Режиссёр : Серкан Биринджи

: Серкан Биринджи Когда выйдет : 2025 год

: 2025 год Платформа : телеканал ATV

: телеканал ATV В главных ролях: Айда Аксель, Барыш Фалай, Эдип Тепели

«Подснежники» — драматическая и криминальная сага о семейных отношениях в лучших турецких традициях. Тут и месть, и любовь, и интриги, и тайны.

Вся семья впервые за много лет собирается на ужин благодаря Хиджран, которая полна боли и гордости из-за личной трагедии. Властная женщина понимает, что нужно быть рядом, несмотря на обиды. Но уже за столом начинаются скандалы. Чем всё это закончится?

Главная роль досталась Айде Аксель, знакомой многим по сериалам «Ветреный», «Семья» и «Гюльджемаль».

«Кладбище 2» (Mezarlık)

Жанр: Детективы, драма

Детективы, драма Режиссёр: Огуз Абдулла

Огуз Абдулла Дата выхода: первая половина 2025 года

первая половина 2025 года Платформа: ANS Prodüksiyon, Netflix

ANS Prodüksiyon, Netflix В главных ролях: Акалай Бирдже, Токер Олгун, Озтюрк Берна

Сериал «Кладбище 2» продолжит знакомить зрителей с расследованиями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / birceakalay

В 2025 году в Турции выйдет долгожданное продолжение сериала «Кладбище», вышедшего на экраны в 2022 году. Следователь Онем Озюклю продолжает работать в отделе по раскрытию особо тяжких убийств женщин. Она вместе с командой берётся за новые громкие дела. Обещают накал страстей и новые повороты в жизни главной героини.

Сериал сняли осенью 2024 года, но пока не выпустили. Рейтинг первого сезона на «Кинопоиске» — 7,4 из 10.

«Мечта Эшрефа» (Eşref Rüya)

Жанр : драма, мелодрама

: драма, мелодрама Режиссёр : Этхем Озышик

: Этхем Озышик Когда выйдет: 2025 год

2025 год Платформа : Kanal D

: Kanal D В главных ролях: Демет Оздемир, Чагатай Улусой, Неджип Мемили

Все рейтинги ожиданий возглавляет сериал «Места Эшфера», состоящий из восьми серий. По сюжету состоятельный мужчина Эшреф встречает свою первую любовь, которая теперь стала его врагом.

Главную героиню зовут Руйя, что в переводе с турецкого означает «мечта», именно поэтому драма так и называется. Её сыграет Демет Оздемир, которая снялась во многих известных сериалах: «Запах клубники», «Ранняя пташка», «Номер 309», «Курт Сеит и Александра».

«Зембилли» (Zembilli)

Жанр : драма, мелодрама

: драма, мелодрама Режиссёр : Уфук Хакан Эрен

: Уфук Хакан Эрен Когда выйдет : 2025 год

: 2025 год Платформа : телеканал ATV

: телеканал ATV В главных ролях: Эмре Динлер, Ялчин Хафизоглу, Озгюр Джем Туглук, Суде Зюлал Гюлер

История четырёх неразлучных друзей из деревни Зембилли обещает покорить сердца всех любителей турдизи. Когда у одного из них погибает старший брат, начинаются настоящие испытания. Он оставляет необычное завещание. Сохранится ли дружба?

Актёр Эмре Динлер, которому досталась главная роль, претендует на звание нового секс-символа и покорителя женских сердец.

«Эль Турко» (El Turco)

Жанр : боевик, драма, исторический

: боевик, драма, исторический Режиссёр: Улуч Байрактар

Улуч Байрактар Когда выйдет: весна 2025 года

весна 2025 года Платформа : GAIN

: GAIN В главных ролях: Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Славко Собин, Мадалена Арагон

В России этой весной вышел исторический сериал из шести эпизодов «Эль Турко». Он переносит зрителей в XVII век. Главный герой, янычар Хасан Балабан, сбегает от смертной казни и укрывается в деревне в Альпах. Там он встречает очаровательную девушку Глорию. У пары начинается роман, полный страстей и неожиданных поворотов. В общем, всего того, что так любят поклонники турецких сериалов.

Рейтинг на Иви составляет 8,1 из 10, а на «Кинопоиске» — 7,3.

«Рынок» (Piyasa)

Жанр : драма, триллер

: драма, триллер Режиссёр: Сердар Гёзелекли

Сердар Гёзелекли Когда выйдет: весна 2025 года

весна 2025 года Платформа : Kanal D

: Kanal D В главных ролях: Альп Навруз, Илайда Алишан, Юрдаер Окур

Ещё один мини-сериал из шести эпизодов, который буквально только что вышел на экраны — «Рынок». Это история современного и яркого Кенана, который случайно встречает несчастную и забитую девушку Мюневвер. Она страдает от мужа-тирана, но благодаря новому знакомству обретает себя.

В главной роли играет настоящий красавчик Альп Навруз, он не только актёр кино, но и модель. Также в этом сериале можно увидеть Юрдаэра Окура, известного многим как Серхан Сойсалан из «Дикого».

«Рынок» — ещё один турецкий сериал 2025 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kanald

«Цветы распускаются» (Çiçekler Açar)

Жанр: драма, исторический

драма, исторический Режиссёр: Хюлья Гезер

Хюлья Гезер Когда выйдет: вторая половина 2025 года

вторая половина 2025 года Платформа : неизвестно

: неизвестно В главных ролях: неизвестно

В этом году должна выйти и высокобюджетная историческая драма «Цветы распукаются» (называют также «Распускаются цветы»). Действие сериала разворачивается в 1920-е годы в Измире. Центральным персонажем является Айше, которая вынуждена изменить свою привычную жизнь из-за социальных реформ и, в частности, из-за шляпной революции.

Первоначальное название сериала было «Шляпницы» (Şapkacı Kadınlar), но в итоге его назвали «Цветы распускаются» — строчкой из «Измирского марша». Выход сериала задержали из-за работы сценариста Шюкрю Неджати Шахина над сериалом «Красные бутоны».

Вообще, в этом году заметен тренд на исторические сериалы. Турки гордятся своей непростой историей и через драмы знакомят нас с ней.

Авторы Галина Глазко