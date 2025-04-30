Москвичей предупредили о заморозках в майские праздники

С 1 по 3 мая в Московском и соседних регионах ожидается опасное понижение температуры до -1...-6°C. Главное управление МЧС России по столице призывает к осторожности.

«Местами на территории Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве ожидаются заморозки», — предупредили в ведомстве.

В целях безопасности на дорогах, водителям настоятельно рекомендуется не совершать резких маневров, парковаться подальше от деревьев и не превышать скорость. Пешеходам следует быть осторожными: не стоять рядом с рекламными конструкциями, не прятаться под деревьями во время непогоды и внимательно следить за детьми.