Москвичей предупредили о заморозках в майские праздники
МЧС: В Москве и центральной России с 1 по 3 мая прогнозируются заморозки до -6°C
Заморозки. Обложка © Шедеврум / Life.ru
С 1 по 3 мая в Московском и соседних регионах ожидается опасное понижение температуры до -1...-6°C. Главное управление МЧС России по столице призывает к осторожности.
«Местами на территории Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве ожидаются заморозки», — предупредили в ведомстве.
В целях безопасности на дорогах, водителям настоятельно рекомендуется не совершать резких маневров, парковаться подальше от деревьев и не превышать скорость. Пешеходам следует быть осторожными: не стоять рядом с рекламными конструкциями, не прятаться под деревьями во время непогоды и внимательно следить за детьми.
В апреле погода в столице установила уже несколько температурных рекордов. При этом ко Дню Победы во все регионы Центральной России должно прийти комфортное тепло, днём воздух будет прогреваться до +18 градусов.