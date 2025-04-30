«В ближайшие сутки»: Премьер Украины заявил, что они с США вот-вот подпишут соглашение о недрах

Вашингтон и Киев готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов в самое ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Соглашение о недрах будет подписано в течение суток», — заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, в четверг, 1 мая, кабинет министров проведёт консультации с руководством парламента и главами фракций, чтобы обсудить детали документа. После согласования в Верховной Раде, соглашение должно пройти ратификацию, а уже затем будет подписано техническое соглашение между украинскими и американскими юридическими структурами.