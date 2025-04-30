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Регион
30 апреля, 14:24

«В ближайшие сутки»: Премьер Украины заявил, что они с США вот-вот подпишут соглашение о недрах

Шмыгаль: Украина и США подпишут соглашение о недрах в ближайшие сутки

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Вашингтон и Киев готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов в самое ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Соглашение о недрах будет подписано в течение суток», — заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, в четверг, 1 мая, кабинет министров проведёт консультации с руководством парламента и главами фракций, чтобы обсудить детали документа. После согласования в Верховной Раде, соглашение должно пройти ратификацию, а уже затем будет подписано техническое соглашение между украинскими и американскими юридическими структурами.

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Ранее, 25 апреля, президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за затягивание с подписанием соглашения. По его словам, финальные документы были готовы три недели назад, и задержка вызывает обеспокоенность. Трамп выразил надежду на немедленное заключение сделки.

Марина Фещенко
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