Путин прибыл в музей Победы на марафон «Знание. Первые»

Российский лидер Владимир Путин посетил музей Победы на Поклонной горе, ставший эпицентром просветительского марафона «Знание. Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Событие охватывает 10 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Севастополя и Южно-Сахалинска, объединяя площадки в музеях, университетах и культурных центрах. В столице марафон развернулся в величественных залах музея Победы.