Путин прибыл в музей Победы на марафон «Знание. Первые»
Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин посетил музей Победы на Поклонной горе, ставший эпицентром просветительского марафона «Знание. Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Событие охватывает 10 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Севастополя и Южно-Сахалинска, объединяя площадки в музеях, университетах и культурных центрах. В столице марафон развернулся в величественных залах музея Победы.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на марафоне, добавив, что возможна его встреча с культовым американским режиссёром Оливером Стоуном на полях мероприятия.