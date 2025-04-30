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Регион
30 апреля, 14:32

Путин прибыл в музей Победы на марафон «Знание. Первые»

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин посетил музей Победы на Поклонной горе, ставший эпицентром просветительского марафона «Знание. Первые», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Событие охватывает 10 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Севастополя и Южно-Сахалинска, объединяя площадки в музеях, университетах и культурных центрах. В столице марафон развернулся в величественных залах музея Победы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на марафоне, добавив, что возможна его встреча с культовым американским режиссёром Оливером Стоуном на полях мероприятия.

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Оксана Попова
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