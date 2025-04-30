Россиянин скончался от малярии после отдыха с беременной женой в Африке

Российский турист решил отправиться в путешествие по Африке, однако экзотический отдых стал для него последним. Мужчину укусил малярный комар, занеся в организм смертельную инфекцию, сообщает Mash.

Как узнал телеграм-канал, 35-летний Владислав Л., занимавший должность управленца в ульяновской автофирме «Мот», решил отдохнуть от работы и в феврале улетел с беременной женой на Занзибар. Ничто не предвещало беды, но по возвращении из отпуска его состояние здоровья резко ухудшилось. Мужчина жаловался на сильное недомогание, головокружение и жар. Несмотря на поставленный диагноз «грипп» и назначенное лечение витаминными капельницами, ему становилось только хуже.

Умерший россиянин. Фото © Telegram / Mash

Состояние Владислава резко ухудшилось. После обследования выяснилось, что причиной тому была малярия. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По информации от близких, супруги не знали о риске заражения и не сделали рекомендованную профилактику от малярии перед вылетом.