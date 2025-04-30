Сафонов оплатит: Адвокат объяснил, почему вратарю «ПСЖ» не грозит уголовка из-за алиментов

Адвокат Максим Калинов разъяснил ситуацию с возможным уголовным преследованием вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова за неуплату алиментов. Юрист убеждён, что оснований для возбуждения уголовного дела в данном случае нет.

Калинов пояснил, что для привлечения по статье 157 УК РФ о злостном уклонении от уплаты алиментов необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, должно быть зафиксировано полное отсутствие платежей в течение как минимум шести месяцев, что влечёт сначала административную ответственность. Во-вторых, даже при наличии минимальных выплат говорить о «злостном уклонении» уже невозможно.

«Матвею Сафонову вообще ничего не грозит. Я в этом убеждён, исходя из имеющейся в интернете информации по этому делу и из практики подобных дел, по которым у меня есть значительный опыт. Чтобы возбудить дело по ст. 157 УК РФ, необходимо для начала, чтобы человек полгода вообще ничего не платил — тогда его привлекают сначала к административной ответственности. А уже потом, если он не платит длительное время, его могут привлечь и к уголовной ответственности», — утверждает юрист в беседе с «Газетой.ru».

Адвокат подчеркнул, что уголовные дела по таким статьям возбуждаются крайне редко и преимущественно в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни и годами уклоняющихся от выплат. В случае с Сафоновым, по мнению Калинова, достаточно уведомления от судебных приставов, после которого спортсмен сможет погасить задолженность без каких-либо правовых последствий. Юрист заключил, что профессиональному футболисту, не имеющему проблем с законом, уголовное преследование по этому основанию не грозит.