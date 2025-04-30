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30 апреля, 15:52

Трамп может отменить одно из требований к Зеленскому, узнали СМИ

Telegraph: Трамп отменит своё требование о проведении выборов на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп не будет требовать проведения выборов на Украине как части мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир», — указано в статье.

Европейские дипломаты, по данным The Telegraph, видят в этой уступке нечто подозрительное, учитывая, что США одновременно наращивают давление на Киев по другим фронтам.

Ранее стало известно, что Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что признаёт Крым частью России. Кроме того, он призвал Зеленского как можно скорее заключить соглашение о ресурсах. Бывший комик заявил президенту США, что готов к компромиссам ради завершения конфликта, но ему нужны надёжные гарантии безопасности.

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Полина Никифорова
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