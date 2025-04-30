Трамп может отменить одно из требований к Зеленскому, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет требовать проведения выборов на Украине как части мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир», — указано в статье.

Европейские дипломаты, по данным The Telegraph, видят в этой уступке нечто подозрительное, учитывая, что США одновременно наращивают давление на Киев по другим фронтам.