Скандал вокруг магазина Terranova, где висела камера в примерочной, дошёл до Госдумы

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая после публикации SHOT ПРОВЕРКА направила обращение в Роспотребнадзор из-за скандала с магазином Terranova, в примерочных которого висели камеры. Парламентарий отметила, что из-за систем наблюдения магазины могут нарушать законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательстве для исключения подобных случаев в будущем», — написала в обращении Буцкая.