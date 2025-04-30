Скандал вокруг магазина Terranova, где висела камера в примерочной, дошёл до Госдумы
SHOT ПРОВЕРКА: Депутат Буцкая обратилась в Роспотребнадзор из-за камер в Terranova
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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая после публикации SHOT ПРОВЕРКА направила обращение в Роспотребнадзор из-за скандала с магазином Terranova, в примерочных которого висели камеры. Парламентарий отметила, что из-за систем наблюдения магазины могут нарушать законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».
«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательстве для исключения подобных случаев в будущем», — написала в обращении Буцкая.
Напомним, посетительница заметила систему видеонаблюдения в примерочной Terranova. Сотрудники развели руками и посоветовали ей обратиться в полицию. По их словам, уже были подобные обращения. После инцидента россиянка решила больше не посещать магазины бренда.