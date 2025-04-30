День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 16:13

Скандал вокруг магазина Terranova, где висела камера в примерочной, дошёл до Госдумы

SHOT ПРОВЕРКА: Депутат Буцкая обратилась в Роспотребнадзор из-за камер в Terranova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / APChanel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / APChanel

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая после публикации SHOT ПРОВЕРКА направила обращение в Роспотребнадзор из-за скандала с магазином Terranova, в примерочных которого висели камеры. Парламентарий отметила, что из-за систем наблюдения магазины могут нарушать законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

«Прошу проинформировать меня о том, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации видит такие ситуации, а также какие необходимы изменения в законодательстве для исключения подобных случаев в будущем», — написала в обращении Буцкая.

Напомним, посетительница заметила систему видеонаблюдения в примерочной Terranova. Сотрудники развели руками и посоветовали ей обратиться в полицию. По их словам, уже были подобные обращения. После инцидента россиянка решила больше не посещать магазины бренда.

Ободрать до нитки: Частные мастера создали сеть мошеннических услуг по всей России
Ободрать до нитки: Частные мастера создали сеть мошеннических услуг по всей России
Полина Никифорова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar