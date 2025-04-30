Более 70 зэков, осужденных за педофилию, написали коллективное письмо правительству РФ

В адрес российского кабмина поступило коллективное письмо от 76 граждан, осужденных по статьям, связанным с педофилией. В обращении содержатся жалобы на несправедливое преследование, или «оговор», а также ходатайство о пересмотре вынесенных решений по их делам, сообщает Mash.

Одним из подписавшихся является Николай Сысуев. По его утверждению, в ходе посиделок по случаю его 45-летия произошёл конфликт с одним из приглашенных. Попытки гостя трижды принести извинения не помогли разрешить ссору. Позднее трёхлетняя дочь гостя неожиданно заявила о домогательствах со стороны Сысуева. Несмотря на то, что после задержания суд дважды выносил оправдательные решения, заключённого в итоге всё равно отправили в места лишения свободы.

Ещё один автор письма — 63-летний Александр Бобровский. Его семья утверждает, что приёмная дочь оклеветала его, желая отомстить за строгое воспитание. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы. Похожая ситуация произошла с 70-летним художником Виктором Невзоровым из Мичуринска. Он утверждает, что жил с новой женой и её внучкой, а спустя два года получил обвинение в педофилии, основанное на заявлении ребёнка. Родственники Невзорова полагают, что его жена организовала эту ситуацию, чтобы завладеть его квартирой в центре города.

Заключённые также направили обращение в общественную организацию «Сорок сороков» с просьбой инициировать пересмотр законодательства, сформировать экспертную группу и обеспечить более скрупулезное изучение уголовных дел по данным статьям.