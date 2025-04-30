Индия закрыла воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолётов

Индия ввела запрет на использование своего воздушного пространства для самолётов, имеющих отношение к Пакистану. Об этом говорится в авиационном уведомлении NOTAM (Notice to Airmen, извещение о безопасности полётов).

«Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолётов, а также для самолётов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует с 30 апреля до 23 мая 2025 года», — указано в сообщении.

Напомним, в последние дни обострилась ситуация на границе Индии и Пакистана. Отношения между двумя государствами накалились после недавнего теракта в спорной области Джамму и Кашмир, в результате которого погибло более 25 человек. В Нью-Дели возложили ответственность за инцидент на Исламабад. В ответ Пакистан закрыл своё воздушное пространство и границы. Впоследствии на линии соприкосновения в Кашмирской долине произошла перестрелка между военными двух стран. В Пакистане назвали вторжение Индии неизбежным и обвинили соседей в подготовке удара в течение 24-36 часов.