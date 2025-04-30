В США озвучили условие для подписания сделки по ресурсам с Украиной
Минфин США: Сделка по ресурсам будет подписана сегодня же при готовности Киева
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США выразили готовность заключить сделку, касающуюся украинских ресурсов, однако Киев пытается пересмотреть условия соглашения. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он утверждает, что Вашингтон может поставить свою подпись под документом уже сегодня.
«Это всё та же сделка, которую мы согласовали в выходные. С нашей стороны ничего не изменилось», — сказал Бессент журналистам.
Ранее в Раде заявили, что Киев ещё не получал итоговый текст соглашения с США по ресурсам. При этом позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что сторонам якобы осталось доработать последние детали, и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых.