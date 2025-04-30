В США озвучили условие для подписания сделки по ресурсам с Украиной

США выразили готовность заключить сделку, касающуюся украинских ресурсов, однако Киев пытается пересмотреть условия соглашения. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он утверждает, что Вашингтон может поставить свою подпись под документом уже сегодня.



«Это всё та же сделка, которую мы согласовали в выходные. С нашей стороны ничего не изменилось», — сказал Бессент журналистам.