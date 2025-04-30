«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России
«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России. Обложка © VK / ФК «Зенит»
Футболисты петербургского «Зенита» одолели московский ЦСКА в первом матче финала «Пути Российской Премьер-лиги» Кубка России. Игра проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0. Встречу вживую смотрели 51 580 зрителей.
Первый мяч в ворота армейцев забил Матео Кассьерра на 17-й минуте встречи. Во втором тайме преимущество закрепил Андрей Мостовой, реализовав пенальти на 57-й минуте. Ответная игра состоится 14 мая в Москве на домашнем стадионе ЦСКА.
Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу за трофей в суперфинале, где встретится с лучшей командой по итогам финала «Пути регионов», куда пробились московский «Спартак» и «Ростов».
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