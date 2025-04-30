Лавров встретился с президентом Доминиканы во время визита в республику
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в рамках визита главы МИД РФ в Доминикану, проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Сергей Лавров был принят президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером», — сообщил МИД РФ в Telegram-канале.
Напомним, что этот визит стал первым посещением Доминиканской Республики главой российской дипломатии. Лавров отметил, что поездка приурочена к открытию Посольства России в Санто-Доминго. Ранее он провёл переговоры с министром иностранных дел Доминиканы Роберто Альваресом Хилем.