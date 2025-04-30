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Регион
30 апреля, 20:48

Лавров встретился с президентом Доминиканы во время визита в республику

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в рамках визита главы МИД РФ в Доминикану, проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сергей Лавров был принят президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером», — сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

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Напомним, что этот визит стал первым посещением Доминиканской Республики главой российской дипломатии. Лавров отметил, что поездка приурочена к открытию Посольства России в Санто-Доминго. Ранее он провёл переговоры с министром иностранных дел Доминиканы Роберто Альваресом Хилем.

Антон Голыбин
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