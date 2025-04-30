Северо-запад Египта накрыла песчаная буря, окрасив небо в оранжевый цвет

Сильная песчаная буря прошла на северо-западе Египта. Больше всего пострадал прибрежный город Эс-Саллум — там небо потемнело, а воздух окрасился в ярко-оранжевый цвет из-за густой пыли. Об этом пишет SHOT.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, город оказался практически во мраке. Видимость ухудшилась, солнечный свет с трудом пробивался сквозь пыльную завесу. Местные власти рекомендовали жителям не выходить на улицу без необходимости.