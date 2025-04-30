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30 апреля, 20:56

Северо-запад Египта накрыла песчаная буря, окрасив небо в оранжевый цвет

Сильная песчаная буря прошла на северо-западе Египта. Больше всего пострадал прибрежный город Эс-Саллум — там небо потемнело, а воздух окрасился в ярко-оранжевый цвет из-за густой пыли. Об этом пишет SHOT.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, город оказался практически во мраке. Видимость ухудшилась, солнечный свет с трудом пробивался сквозь пыльную завесу. Местные власти рекомендовали жителям не выходить на улицу без необходимости.

Песчаная буря. Видео © X / Climate Review / 𓂆 Mostafa Hamalawy 𝕏

Полёт на «крыше-самолёте» в разгар пыльной бури закончился для омича смертью
Полёт на «крыше-самолёте» в разгар пыльной бури закончился для омича смертью

А ранее песчаная буря окутала северную часть Мексики. Она охватила несколько городов, что привело к запрету на взлёт и посадку бортов в аэропорту Чиуауа, а также к закрытию Панамериканского шоссе для автомобильного движения.

Обложка ©

X / 𓂆 Mostafa Hamalawy 𝕏

Тимур Хингеев
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