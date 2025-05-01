Действует по своим правилам: В Белом доме недовольны работой посетившего РФ спецпосланника Трампа

Представители администрации президента США Дональда Трампа недовольны тем, как его спецпосланник Стив Уиткофф ведёт диалог с Россией и Ираном. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, действия Уиткоффа вызывают в Белом доме раздражение — его манера взаимодействия с двумя главными противниками США, по мнению чиновников, выходит за рамки принятой дипломатической практики.

Особенно недовольство вызвало то, что Уиткофф фактически стал «личным послом» Трампа при российском лидере Владимире Путине, одновременно беря на себя и ближневосточную повестку. При этом он часто участвует во встречах один, без сопровождения, что вызывает вопросы у американской стороны.

Источники NYP также отмечают, что Уиткофф во время визитов в РФ прибегал к услугам российских переводчиков. Это воспринято как нарушение давно устоявшихся норм ведения международных переговоров.

Кроме того, участие в урегулировании украинского конфликта сразу двух американских представителей — Стива Уиткоффа и Кита Келлога — создало сложности в координации дипломатических усилий, подчёркивает издание.