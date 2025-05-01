Молодой российский теннисист попался на стероидах в Египте

20-летний российский теннисист Алексей Мокров оказался в центре допинг-скандала после положительной пробы на запрещённый препарат. Как сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), анализ, сданный спортсменом на турнире ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2024 года, выявил наличие метаболитов нандролона — анаболического стероида.

Алексей Мокров, занимающий 1413-ю позицию в мировом рейтинге, был временно отстранён от участия в соревнованиях с января 2025 года. Согласно заявлению ITIA, россиянин не стал оспаривать решение и согласился с мерами, принятыми в его отношении.