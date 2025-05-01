Страдал с детства: Life.ru узнал у стоматолога, как удалось идентифицировать Гитлера по его зубам

Останки Адольфа Гитлера были успешно идентифицированы, в том числе и по зубам, с которыми у него, как выяснилось, были проблемы. Об этом Life.ru рассказал врач-стоматолог Олег Конников.

Оказывается, глава фашистской Германии с молодости имел серьёзные проблемы с зубами. Неправильный прикус привёл к развитию пародонтоза и кариеса. Уже в молодом возрасте ему пришлось ставить мостовидные протезы и коронки.

Вот эти коронки и мостовидные протезы как раз обнаружили и по ним идентифицировали его как Гитлера, потому что думали, что он сбежал из Германии. Но тело было сожжено, а по зубам его идентифицировал лично стоматолог, помощники и окружающие — те, кто его знали. Олег Конников Врач-стоматолог клиники доктора Конникова

Золото, из которого были сделаны протезы, отлично сохранилось. Зубы, как самая твёрдая часть человеческого организма, тоже хорошо выдержали время. Это позволило провести точную идентификацию даже спустя годы после смерти фюрера.

«Я думаю, что если сравнивать с раскопками, которые находят до тысячи лет, то в принципе это неплохо сохранилось и в неплохом качестве, и вообще к этому вопросов нет», — заключил стоматолог.