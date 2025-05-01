Минкульт Украины направил запрос в СБУ из-за клипа Валерии на песню о родине
Валерия на фоне разрушенных городских пейзажей. Обложка © Telegram / Валерия
Украинское Министерство культуры направило запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по поводу музыкального видеоклипа российской певицы Валерии, в котором она исполнила композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных городских пейзажей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Министр культуры Николай Точицкий заявил, что инициировал обращение в СБУ для выяснения точного местоположения съёмок.
В телеграм-канале Валерии указано, что видео снято на территории кинопарка «Москино» под Троицком в декорациях, оставшихся от съёмок военной драмы «В списках не значился».
А ранее Валерия сообщила, что стала бабушкой во второй раз. У её сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын. В своих соцсетях певица поделилась, что мальчика назвали Мироном. Он родился поздним вечером 23 апреля в одной из клиник столицы.