Минкульт Украины направил запрос в СБУ из-за клипа Валерии на песню о родине

Украинское Министерство культуры направило запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по поводу музыкального видеоклипа российской певицы Валерии, в котором она исполнила композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных городских пейзажей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Министр культуры Николай Точицкий заявил, что инициировал обращение в СБУ для выяснения точного местоположения съёмок.

В телеграм-канале Валерии указано, что видео снято на территории кинопарка «Москино» под Троицком в декорациях, оставшихся от съёмок военной драмы «В списках не значился».