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1 мая, 00:28

Минкульт Украины направил запрос в СБУ из-за клипа Валерии на песню о родине

Валерия на фоне разрушенных городских пейзажей. Обложка © Telegram / Валерия

Валерия на фоне разрушенных городских пейзажей. Обложка © Telegram / Валерия

Украинское Министерство культуры направило запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по поводу музыкального видеоклипа российской певицы Валерии, в котором она исполнила композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных городских пейзажей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Министр культуры Николай Точицкий заявил, что инициировал обращение в СБУ для выяснения точного местоположения съёмок.

В телеграм-канале Валерии указано, что видео снято на территории кинопарка «Москино» под Троицком в декорациях, оставшихся от съёмок военной драмы «В списках не значился».

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А ранее Валерия сообщила, что стала бабушкой во второй раз. У её сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын. В своих соцсетях певица поделилась, что мальчика назвали Мироном. Он родился поздним вечером 23 апреля в одной из клиник столицы.

Тимур Хингеев
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