Мошенники начали активно использовать Telegram для обмана туристов

Злоумышленники начали активно использовать Telegram для обмана туристов, создавая тематические чаты и маскируясь под попутчиков или гидов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, преступники создают небольшие сообщества, посвящённые конкретным странам, курортам или отелям. В чатах они выдают себя за обычных туристов, желающих найти попутчиков, либо за якобы местных гидов. После установления контакта жертве предлагают экскурсии или услуги, требуя предоплату, после чего исчезают с полученными средствами.

Также мошенники нередко присылают ссылки на поддельные сайты, оформленные под сервисы бронирования или платформы для организации поездки. Потерпевших просят пройти регистрацию, вводя личные и платёжные данные — таким образом происходит кража конфиденциальной информации. Некоторые сайты даже имитируют авторизацию через соцсети или мессенджеры.

В МВД настоятельно рекомендуют не доверять незнакомцам в мессенджерах и пользоваться только проверенными туристическими платформами.