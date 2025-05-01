День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 01:34

Мошенники начали активно использовать Telegram для обмана туристов

В МВД предупредили о мошенниках в Telegram-чатах для туристов

МВД рассказало о схеме мошенничества с обманом туристов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

МВД рассказало о схеме мошенничества с обманом туристов. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Злоумышленники начали активно использовать Telegram для обмана туристов, создавая тематические чаты и маскируясь под попутчиков или гидов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, преступники создают небольшие сообщества, посвящённые конкретным странам, курортам или отелям. В чатах они выдают себя за обычных туристов, желающих найти попутчиков, либо за якобы местных гидов. После установления контакта жертве предлагают экскурсии или услуги, требуя предоплату, после чего исчезают с полученными средствами.

Также мошенники нередко присылают ссылки на поддельные сайты, оформленные под сервисы бронирования или платформы для организации поездки. Потерпевших просят пройти регистрацию, вводя личные и платёжные данные — таким образом происходит кража конфиденциальной информации. Некоторые сайты даже имитируют авторизацию через соцсети или мессенджеры.

В МВД настоятельно рекомендуют не доверять незнакомцам в мессенджерах и пользоваться только проверенными туристическими платформами.

«Мошенников хватает»: Таролог высказалась в поддержку запрета рекламы эзотерических услуг
«Мошенников хватает»: Таролог высказалась в поддержку запрета рекламы эзотерических услуг

Ранее сообщалось, что частные мастера-мошенники объединились в целую сеть по всей России. Злоумышленники маскируются под специалистов по различной технике и гаджетам. Мастера выполняют базовые операции, а операторы по телефону озвучивают низкие цены (500-1000 рублей), которые впоследствии значительно увеличиваются.

Андрей Васильев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar