Мошенники начали активно использовать Telegram для обмана туристов
В МВД предупредили о мошенниках в Telegram-чатах для туристов
МВД рассказало о схеме мошенничества с обманом туристов. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Злоумышленники начали активно использовать Telegram для обмана туристов, создавая тематические чаты и маскируясь под попутчиков или гидов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России, передаёт ТАСС.
По данным ведомства, преступники создают небольшие сообщества, посвящённые конкретным странам, курортам или отелям. В чатах они выдают себя за обычных туристов, желающих найти попутчиков, либо за якобы местных гидов. После установления контакта жертве предлагают экскурсии или услуги, требуя предоплату, после чего исчезают с полученными средствами.
Также мошенники нередко присылают ссылки на поддельные сайты, оформленные под сервисы бронирования или платформы для организации поездки. Потерпевших просят пройти регистрацию, вводя личные и платёжные данные — таким образом происходит кража конфиденциальной информации. Некоторые сайты даже имитируют авторизацию через соцсети или мессенджеры.
В МВД настоятельно рекомендуют не доверять незнакомцам в мессенджерах и пользоваться только проверенными туристическими платформами.
Ранее сообщалось, что частные мастера-мошенники объединились в целую сеть по всей России. Злоумышленники маскируются под специалистов по различной технике и гаджетам. Мастера выполняют базовые операции, а операторы по телефону озвучивают низкие цены (500-1000 рублей), которые впоследствии значительно увеличиваются.