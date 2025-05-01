День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 01:48

В Госдуме напомнили о новых выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами

Депутат Стенякина: Ухаживающие за ребёнком-инвалидом могут получать 11 тыс. рублей

Член Комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила о возможности получения ежемесячной выплаты в размере почти 11 тысяч рублей для россиян, ухаживающих за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

С января 2025 года любой ухаживающий родственник или иной трудоспособный гражданин может подать заявление в Социальный фонд для назначения данной выплаты. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее выплату в 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Для других помощников сумма была существенно меньше — 1200 рублей.

Роды вместо ЕГЭ: В Госдуме не хотят автоматом зачислять на бюджет «беременных в 16»
Роды вместо ЕГЭ: В Госдуме не хотят автоматом зачислять на бюджет «беременных в 16»

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам перечислят выплаты за май досрочно. Это связано с нерабочими днями 1 и 2 мая, и коснётся тех, чья дата перечисления пенсий попадает на 1–5 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Антон Голыбин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar