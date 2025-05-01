В Госдуме напомнили о новых выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами

Член Комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила о возможности получения ежемесячной выплаты в размере почти 11 тысяч рублей для россиян, ухаживающих за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

С января 2025 года любой ухаживающий родственник или иной трудоспособный гражданин может подать заявление в Социальный фонд для назначения данной выплаты. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее выплату в 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Для других помощников сумма была существенно меньше — 1200 рублей.