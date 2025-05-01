В Госдуме напомнили о новых выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами
Депутат Стенякина: Ухаживающие за ребёнком-инвалидом могут получать 11 тыс. рублей
Член Комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила о возможности получения ежемесячной выплаты в размере почти 11 тысяч рублей для россиян, ухаживающих за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.
С января 2025 года любой ухаживающий родственник или иной трудоспособный гражданин может подать заявление в Социальный фонд для назначения данной выплаты. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.
Ранее выплату в 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Для других помощников сумма была существенно меньше — 1200 рублей.
Ранее сообщалось, что российским пенсионерам перечислят выплаты за май досрочно. Это связано с нерабочими днями 1 и 2 мая, и коснётся тех, чья дата перечисления пенсий попадает на 1–5 мая.
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