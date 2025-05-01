Совет директоров Tesla ищет замену Маску из-за недовольства инвесторов

В компании Tesla начали подыскивать нового генерального директора, который потенциально может занять кресло Илона Маска. Как сообщает The Wall Street Journal, совет директоров уже приступил к консультациям по поводу смены руководства.

Поводом для таких шагов стало недовольство среди инвесторов. По их мнению, Маск перестал уделять должное внимание делам компании, переключившись на работу в правительственной структуре DOGE, где он курирует проекты по повышению эффективности госаппарата США.