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1 мая, 02:00

Совет директоров Tesla ищет замену Маску из-за недовольства инвесторов

WSJ: Совет директоров Tesla ищет нового гендиректора на замену Илону Маску

Илон Маск. Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley

Илон Маск. Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley

В компании Tesla начали подыскивать нового генерального директора, который потенциально может занять кресло Илона Маска. Как сообщает The Wall Street Journal, совет директоров уже приступил к консультациям по поводу смены руководства.

Поводом для таких шагов стало недовольство среди инвесторов. По их мнению, Маск перестал уделять должное внимание делам компании, переключившись на работу в правительственной структуре DOGE, где он курирует проекты по повышению эффективности госаппарата США.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решения Илона Маска в качестве руководителя DOGE не окончательны и могут быть пересмотрены. Но при этом республиканец дал высокую оценку работе департамента, которому удалось вскрыть множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах.

Тимур Хингеев
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