Совет директоров Tesla ищет замену Маску из-за недовольства инвесторов
WSJ: Совет директоров Tesla ищет нового гендиректора на замену Илону Маску
Илон Маск. Обложка © X / Tesla Owners Silicon Valley
В компании Tesla начали подыскивать нового генерального директора, который потенциально может занять кресло Илона Маска. Как сообщает The Wall Street Journal, совет директоров уже приступил к консультациям по поводу смены руководства.
Поводом для таких шагов стало недовольство среди инвесторов. По их мнению, Маск перестал уделять должное внимание делам компании, переключившись на работу в правительственной структуре DOGE, где он курирует проекты по повышению эффективности госаппарата США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решения Илона Маска в качестве руководителя DOGE не окончательны и могут быть пересмотрены. Но при этом республиканец дал высокую оценку работе департамента, которому удалось вскрыть множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах.