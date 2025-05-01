Силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Сотрудники силовых структур провели рейд в столичных ночных клубах, включая заведение Bizarre. Об этом сообщает газета «Известия».

Поводом для инспекции стала информация о возможном нарушении закона по запрету ЛГБТ*-пропаганды. Согласно материалам, в заведении могли проходить мероприятия с обменом партнёрами. На данный момент дополнительные сведения по результатам рейда отсутствуют.

А ранее в Киеве провели пасхальное мероприятие в гей*-клубе. Посетителям заведения показали пародию на окропление святой водой. Видео появилось в местный соцсетях. Шоу происходило под восторженные крики толпы.