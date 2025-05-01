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Регион
1 мая, 04:51

Силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Сотрудники силовых структур провели рейд в столичных ночных клубах, включая заведение Bizarre. Об этом сообщает газета «Известия».

Поводом для инспекции стала информация о возможном нарушении закона по запрету ЛГБТ*-пропаганды. Согласно материалам, в заведении могли проходить мероприятия с обменом партнёрами. На данный момент дополнительные сведения по результатам рейда отсутствуют.

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А ранее в Киеве провели пасхальное мероприятие в гей*-клубе. Посетителям заведения показали пародию на окропление святой водой. Видео появилось в местный соцсетях. Шоу происходило под восторженные крики толпы.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Тимур Хингеев
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