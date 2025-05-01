Сгорели заживо: Четыре человека погибли в страшном ДТП под Магнитогорском

Вечером 30 апреля 2025 года на 107-м километре трассы Южноуральск–Магнитогорск в Верхнеуральском районе Челябинской области произошла авария, унёсшая жизни четырёх человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, столкновение случилось из-за манёвра автомобиля «Киа Сид».

Сгоревшая «Киа Сид». Водитель и два пассажира погибли. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

По предварительным данным, 34-летний водитель «Киа Сид», мчавшийся в сторону Магнитогорска, внезапно вылетел на встречную полосу. Сначала его машина задела «Киа Рио» под управлением 32-летнего водителя, но на этом беды не закончились. Продолжая движение, «Киа Сид» врезалась лоб в лоб с «Хондой Фрид», за рулём которой находился 41-летний мужчина. Сила удара была такова, что «Киа Сид» отбросило в кювет, где автомобиль перевернулся и вспыхнул. Находившиеся внутри люди сгорели.

Трагедия унесла жизни водителя «Хонды Фрид», который погиб на месте, а также водителя «Киа Сид» и двух его пассажиров — мужчины 1972 года рождения и женщины 1989 года рождения. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас полиция разбирается в причинах ДТП.