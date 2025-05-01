Скончался экс-министр печати РФ Сергей Грызунов

На 76-м году жизни скончался Сергей Грызунов. Он занимал пост министра печати в 1994–1995 годах, был профессором кафедры международной журналистики МГИМО и кандидатом исторических наук. Печальное известие сообщает «Коммерсантъ».

Грызунов окончил факультет журналистики МГУ в 1971 году. В его послужном списке также работа редактором в агентстве печати «Новости» и пост вице-президента в издательском доме «Московские новости».

После руководства государственным комитетом по делам печати в 1994-1995 годах, а также участия в предвыборном штабе Бориса Ельцина годом позже, Грызунов перешёл на руководящие позиции в бизнес-структурах. Он занимал посты вице-президента в американской компании ICN Pharmaceuticals и издательском доме «Московские новости».

Ранее сообщалось об уходе из жизни издателя Игоря Захарова. Он известен как основатель издательства «Захаров» и человек, сыгравший ключевую роль в становлении карьеры Бориса Акунина*. В издательстве отметили, что даже после своего отхода от непосредственного управления Захаров следил за жизнью компании.