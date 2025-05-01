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1 мая, 09:44

Якорь, а не буря: Психолог рассказала, как стать опорой для подростка в сложный период

Эксперт Зубащенко: Родитель должен быть союзником ребёнка, а не строгим судьёй

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Пройти подростковый кризис с минимальными потерями и сохранить доверие в семье возможно, если строить отношения на взаимоуважении, поддержке и принятии. Детский психолог Мария Зубащенко в беседе с РИА «ФедералПресс» поделилась ключевыми принципами такого подхода.

«Фразы вроде «посмотри, как учится дочка тети Маши» – это не мотивация, а давление. Лучше поддержите усилия подростка, даже если результат пока не идеален», – советует Зубащенко.

Родительский авторитет должен опираться на доверие, а не на силу или диктат. Делитесь своим опытом как партнёр, а не выносите безапелляционные суждения. Игнорирование мнения подростка заставит его замкнуться и перестать делиться наболевшим. Учитесь слушать и учитывать его точку зрения – это воспитывает в детях ответственность и самостоятельность.

Не бойтесь быть уязвимыми: делитесь собственными чувствами, ошибками и переживаниями. Не нужно говорить, как хорошо держались вы в его возрасте. Лучше поведать ему о том, как вы боялись и не знали, как поступить. Это очеловечивает вас в глазах подростка, делая союзником, а не суровым судьёй, и укрепляет доверие.

Дисциплина — это важно, но она должна быть гибкой, логичной и оставлять место для проб и ошибок. Жёсткий, необоснованный контроль лишь усиливает сопротивление и подрывает ваш авторитет.

Подростковый период — это вихрь эмоций и перемен. Родитель должен быть для ребёнка якорем, а не штормовым ветром в это бурном море взросления, заключила психолог.

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Затем ваш ребёнок повзрослеет, а на место подростковых проблем придут новые, — для детей постарше. Сложно представлять себе взрослую жизнь в юном возрасте, ведь о работе дети знают только понаслышке. Ранее психолог рассказал, как помочь ребёнку с выбором будущей профессии.

Владимир Озеров
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