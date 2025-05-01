«Нашёл свою Брухунову?»: Штурм сравнила Галустяна с Петросяном после новостей о разводе

Певица Наталья Штурм эмоционально отреагировала на новость о разводе Михаила Галустяна после 18 лет брака. Она предположила, что тот решил взять пример с Евгения Петросяна, который разорвал союз с Еленой Степаненко после 33 лет совместной жизни и женился на молоденькой Татьяне Брухуновой.

«Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адюльтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?» — написала Штурм в соцсетях.

Певица также подчеркнула, что институт брака в нынешних реалиях трещит по швам, а любовь со временем проходит. Однако она искренне шокирована новостью о разводе и предполагает, что Галустян уже нашёл себе новую пассию.