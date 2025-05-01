Юная петербурженка призналась, что выдумала историю с изнасилованием на концерте
«Mash на Мойке»: Петербурженка выдумала изнасилование на концерте из-за родителей
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Девушка, ранее заявившая об изнасиловании на концерте Boulevard Depo в Петербурге, теперь утверждает, что инцидента не было. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
В ходе опроса 16-летняя девушка призналась, что выдумала рассказ. Как выяснилось, она придумала эту историю после конфликта с матерью, вызванного её поздним возвращением домой. «Потерпевшая» подтвердила знакомство с молодым человеком на концерте, уточнив, что их общение ограничилось обменом контактами и перепиской в Сети.
Несмотря на это, обращение матери девочки было зарегистрировано следственными органами, и в настоящее время проводится проверка.
Как ранее сообщал Life.ru, девушка поделилась своей историей о насилии после концерта в клубе «А2». Она отметила, что в этом месте встретила компанию, с которой выпила какой-то напиток. После этого девушке стало плохо, и, как утверждается, воспользовавшись её состоянием, молодые люди увели её в мужской туалет.