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1 мая, 09:48

Юная петербурженка призналась, что выдумала историю с изнасилованием на концерте

«Mash на Мойке»: Петербурженка выдумала изнасилование на концерте из-за родителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Девушка, ранее заявившая об изнасиловании на концерте Boulevard Depo в Петербурге, теперь утверждает, что инцидента не было. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

В ходе опроса 16-летняя девушка призналась, что выдумала рассказ. Как выяснилось, она придумала эту историю после конфликта с матерью, вызванного её поздним возвращением домой. «Потерпевшая» подтвердила знакомство с молодым человеком на концерте, уточнив, что их общение ограничилось обменом контактами и перепиской в Сети.

Несмотря на это, обращение матери девочки было зарегистрировано следственными органами, и в настоящее время проводится проверка.

Как ранее сообщал Life.ru, девушка поделилась своей историей о насилии после концерта в клубе «А2». Она отметила, что в этом месте встретила компанию, с которой выпила какой-то напиток. После этого девушке стало плохо, и, как утверждается, воспользовавшись её состоянием, молодые люди увели её в мужской туалет.

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Наталья Демьянова
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