Юная петербурженка призналась, что выдумала историю с изнасилованием на концерте

Девушка, ранее заявившая об изнасиловании на концерте Boulevard Depo в Петербурге, теперь утверждает, что инцидента не было. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

В ходе опроса 16-летняя девушка призналась, что выдумала рассказ. Как выяснилось, она придумала эту историю после конфликта с матерью, вызванного её поздним возвращением домой. «Потерпевшая» подтвердила знакомство с молодым человеком на концерте, уточнив, что их общение ограничилось обменом контактами и перепиской в Сети.

Несмотря на это, обращение матери девочки было зарегистрировано следственными органами, и в настоящее время проводится проверка.