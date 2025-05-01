С 5 мая вводится новый порядок оплаты коммуналки: Правила и важные нюансы для россиян

С 5 мая в России вводится обновлённый порядок оплаты коммунальных услуг. Цель нововведения – сделать систему расчётов более понятной и открытой. Суть изменений заключается в том, что каждый совладелец квартиры или дома будет получать индивидуальные квитанции на оплату ЖКУ. Новая система распространяется на все многоквартирные и частные дома, находящиеся в долевой собственности, сообщает URA.ru.

«Управляющие компании будут автоматически рассчитывать платежи и выставлять счета пропорционально доле собственности. Например, если у вас 50% квартиры, вы будете платить половину общих расходов», — отметил юрист Алексей Головченко.

Таким образом, долги за коммунальные услуги будут «закреплены» за конкретным владельцем квартиры. Если один из собственников не платит, его часть долга будет учитываться отдельно, что облегчит управляющим компаниям взыскание задолженности. Собственники, которые не живут в своих квартирах, могут оспорить начисления за воду и электричество, но обязаны платить за содержание дома, ремонт и вывоз мусора, как и все остальные владельцы.