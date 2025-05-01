Главный тренер «Динамо» покинул свой пост

Чешский специалист Марцел Личка ушёл с поста главного тренера московского «Динамо». Об этом известила пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в публикации.

Также в сообщении подчёркивается, что под руководством Лички «Динамо» играло в зрелищный, атакующий футбол. В сезоне 2023/24 команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, лишь в концовке уступив лидерство в борьбе за чемпионство.

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» летом 2023 года. Ранее он тренировал «Оренбург», чешский «Хмел» и брестское «Динамо», с которым в 2019 году завоевал чемпионство и Суперкубок Белоруссии.