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Регион
1 мая, 10:55

Главный тренер «Динамо» покинул свой пост

Марцел Личка ушёл с поста главного тренера «Динамо»

Марцел Личка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Марцел Личка. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Чешский специалист Марцел Личка ушёл с поста главного тренера московского «Динамо». Об этом известила пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в публикации.

Также в сообщении подчёркивается, что под руководством Лички «Динамо» играло в зрелищный, атакующий футбол. В сезоне 2023/24 команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, лишь в концовке уступив лидерство в борьбе за чемпионство.

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» летом 2023 года. Ранее он тренировал «Оренбург», чешский «Хмел» и брестское «Динамо», с которым в 2019 году завоевал чемпионство и Суперкубок Белоруссии.

Деян Станкович может ещё на три года остаться главным тренером московского «Спартака»
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Ранее Life.ru сообщал, что «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. В финале «Пути регионов» красно-белые сыграют с «Ростовом».

Мария Любицкая
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