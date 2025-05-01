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1 мая, 11:15

«Худосочные прогнозы»: Эксперт оценил место России в мировой экономике

Эксперт Беляев: Россия способна улучшить свои позиции в мировой экономике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

У России есть все шансы, чтобы забраться ещё выше в списке крупнейших экономик по паритету покупательной способности (ППС). Об этом заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По мнению эксперта, для устойчивого роста необходимо развивать внутреннюю экономику. У России есть ресурсы и незаполненный внутренний рынок. Если в работе сделать акцент на него, то это позволит сделать рывок вперёд и даст защиту от внешних кризисов.

Официальные прогнозы роста в 1.5-2% Беляев назвал «худосочными», отметив, что на экономическом языке это ближе к «депрессии», а не к существенному росту.

«То, что мы на 4-м месте, конечно, тоже хорошо, но видите, это паритет покупательной силы, это такой специфический расчёт стоимости валюты. К сожалению, реальные расчёты и реальные сделки, они ведутся по номиналу, по номинальному этому самому курсу», — сказал эксперт.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наша страна, несмотря на всё внешнее давление и колоссальный объём санкций, сумела войти в четвёрку крупнейших экономик мира. При этом рост валового внутреннего продукта превысил в РФ 4%.

Владимир Озеров
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