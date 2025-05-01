«Худосочные прогнозы»: Эксперт оценил место России в мировой экономике

У России есть все шансы, чтобы забраться ещё выше в списке крупнейших экономик по паритету покупательной способности (ППС). Об этом заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По мнению эксперта, для устойчивого роста необходимо развивать внутреннюю экономику. У России есть ресурсы и незаполненный внутренний рынок. Если в работе сделать акцент на него, то это позволит сделать рывок вперёд и даст защиту от внешних кризисов.

Официальные прогнозы роста в 1.5-2% Беляев назвал «худосочными», отметив, что на экономическом языке это ближе к «депрессии», а не к существенному росту.

«То, что мы на 4-м месте, конечно, тоже хорошо, но видите, это паритет покупательной силы, это такой специфический расчёт стоимости валюты. К сожалению, реальные расчёты и реальные сделки, они ведутся по номиналу, по номинальному этому самому курсу», — сказал эксперт.