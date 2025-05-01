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Регион
1 мая, 11:21

Подросток вывалился из окна торгового центра, пытаясь снять видео

Подросток выпал из окна второго этажа ТЦ в Великом Новгороде, снимая видео

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Компания подростков снимала видео в торговом центре Нижнего Новгорода. Один из школьников решил вылезти на оконный карниз ради контента, но не рассчитал сил и сорвался вниз. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

«Компания несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Один из подростков открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Спустя некоторое время, он упал со второго этажа здания, получив повреждения различных частей тела», — рассказали в СК.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело на подростков, которые избивали людей кастетами на видео. Они нападали на прохожих и наносили им многочисленные удары. Орудовали злоумышленники в течение нескольких месяцев.

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Полина Никифорова
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