Подросток вывалился из окна торгового центра, пытаясь снять видео
Подросток выпал из окна второго этажа ТЦ в Великом Новгороде, снимая видео
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Компания подростков снимала видео в торговом центре Нижнего Новгорода. Один из школьников решил вылезти на оконный карниз ради контента, но не рассчитал сил и сорвался вниз. Его госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«Компания несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Один из подростков открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Спустя некоторое время, он упал со второго этажа здания, получив повреждения различных частей тела», — рассказали в СК.
Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее в Приморье возбудили уголовное дело на подростков, которые избивали людей кастетами на видео. Они нападали на прохожих и наносили им многочисленные удары. Орудовали злоумышленники в течение нескольких месяцев.