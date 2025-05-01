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1 мая, 11:45

Тепла не видать: Москвичей предупредили об ухудшении погоды предстоящей ночью

Синоптик Тишковец: Предстоящей ночью в Москве и области ожидается снег

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Предстоящей ночью в Москве, по данным ведущего специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, ожидается ухудшение погодных условий. Видимость из-за мокрого снега снизится до 600-1000 метров. Наиболее интенсивные осадки, в виде дождя со снегом, прогнозируются в полночь. Синоптики предупреждают о рекордном количестве осадков за сутки – до 24 мм, что составляет значительную часть от месячной нормы.

«Температура воздуха в столичном регионе понизится до 0 — +3℃, в Верхневолжье ночью ожидаются слабые заморозки и гололедица», — написал Тишковец в телеграм-канале.

По словам Тишковца, север Подмосковья покроется снегом. Наибольшая высота снежного покрова ожидается в Клину (до 15 см), в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске – до 9 см, а в Талдоме – до 6 см. Специалист допустил возможность небольшого снегопада и в Москве, но подчеркнул, что снег быстро растает.

Синоптик также предупредил о непогоде в Поволжье и Волго-Вятском регионе 2 мая, вызванной циклоном, в то время как в Центральной России погода улучшится к середине дня. Температура в Москве будет аномально низкой для этого времени года, всего +6-9℃.

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В апреле погода в столице установила уже несколько температурных рекордов. При этом ко Дню Победы во все регионы Центральной России должно прийти комфортное тепло, днём воздух будет прогреваться до +18 градусов.

Алиса Хуссаин
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