Вечная идиллия? Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко
Сваха Осипова: Брак Рудковской и Плющенко может преодолеть любые трудности
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже 16 лет. Их брак всегда был в центре внимания общественности. Некоторые фанаты замечали сложный характер продюсера, что могло влиять на отношения с фигуристом. Однако сваха Анна Осипова заявила в беседе с порталом «Страсти», что считает этот союз крепким и неразлучным.
Осипова утверждает, что астрологическое сочетание Козерога (Рудковская) и Скорпиона (Плющенко) благоприятно для отношений звёздной пары. Несмотря на то, что Рудковская старше Плющенко на восемь лет, это никак не отражается в их союзе, наоборот, продюсер обладает мудростью и большим жизненным опытом.
«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», — заявила сваха.
При этом эксперт выделила одну потенциальную проблему: если супруги утратят интерес друг к другу, их разрыв может быть особенно болезненным. Однако брак Рудковской и Плющенко защищён от внешнего влияния. Только они сами могут решать, что будет с их отношениями.
А ранее Михаил Галустян объявил о разводе спустя 18 лет брака. Причины расставания пара пока не разглашала. Юморист признался, что они с супругой разорвали отношения ещё несколько месяцев назад.