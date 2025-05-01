Вечная идиллия? Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже 16 лет. Их брак всегда был в центре внимания общественности. Некоторые фанаты замечали сложный характер продюсера, что могло влиять на отношения с фигуристом. Однако сваха Анна Осипова заявила в беседе с порталом «Страсти», что считает этот союз крепким и неразлучным.

Осипова утверждает, что астрологическое сочетание Козерога (Рудковская) и Скорпиона (Плющенко) благоприятно для отношений звёздной пары. Несмотря на то, что Рудковская старше Плющенко на восемь лет, это никак не отражается в их союзе, наоборот, продюсер обладает мудростью и большим жизненным опытом.

«Секрет этой пары в схожести характеров и общности интересов. Оба трудоголики и перфекционисты, которые идут к своим целям и достигают их самым эффективным способом», — заявила сваха.