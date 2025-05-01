Два рейса в сутки: Россию и Абхазию связала новая электричка «Диоскурия»

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников проинформировал о начале движения нового международного электропоезда «Диоскурия». Электричка запущена на участке движения Имеретинский Курорт — Сухум. Поезд, связавший Россию и Абхазию, начал курсировать с 1 мая.

Колесников подчеркнул, что это событие является важным шагом в укреплении туристических связей между двумя странами. Согласно представленному расписанию, поезда «Диоскурия» будут совершать два рейса в сутки: отправление из Имеретинского Курорта запланировано на 10:35 и 20:25 мск, а из Сухума – на 5:40 и 16:20 мск. На маршруте предусмотрены остановки в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе и Новом Афоне.

С 1 мая РФ и Абхазия соединены электричкой. Видео © Telegram / Телеграмма РЖД

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить непосредственно в поезде на станциях Весёлое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). По словам Колесникова, маршрут обслуживают современные четырёхвагонные российские электропоезда ЭП2ДМ, созданные с использованием новейших отечественных технологий и обеспечивающие повышенный комфорт. Поезда оборудованы удобными санитарными комнатами, климат-контролем, видеонаблюдением, системами информирования, USB-портами, а также подъемниками и креплениями для инвалидных колясок и велосипедов.

«Одним из вариантов (названий), это сразу всем понравилось, было название Диоскурия. Это древнегреческое название того места, где сейчас расположен Сухум. Мне показалось, всем нам показалось, что это очень символично, когда мы будем пребывать в Сухум, понимая, что у этого места огромная история», — объяснил представитель «РЖД».