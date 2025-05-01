День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:56

В Подмосковье задержали мужчину, который готовил теракт против военного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в подготовке теракта. Предполагается, что он планировал убийство военного. Об этом сообщает 360.ru.

По информации источников, злоумышленник приехал в Королёв и на протяжении нескольких недель тщательно следил за своим объектом. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, удалось выявить угрозу и остановить подготовку преступления. В настоящее время предполагаемый преступник даёт показания.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ФСБ пресекла попытку теракта, готовившегося против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ. Злоумышленником оказался уроженец Украины, у него были пособники. Все фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.

Cуд отправил в СИЗО обвиняемого в теракте против генерал-лейтенанта Москалика
Cуд отправил в СИЗО обвиняемого в теракте против генерал-лейтенанта Москалика
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar