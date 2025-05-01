В Подмосковье задержали мужчину, который готовил теракт против военного
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В Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в подготовке теракта. Предполагается, что он планировал убийство военного. Об этом сообщает 360.ru.
По информации источников, злоумышленник приехал в Королёв и на протяжении нескольких недель тщательно следил за своим объектом. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, удалось выявить угрозу и остановить подготовку преступления. В настоящее время предполагаемый преступник даёт показания.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ФСБ пресекла попытку теракта, готовившегося против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ. Злоумышленником оказался уроженец Украины, у него были пособники. Все фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.