Пекин на высшем государственном уровне выступил с обвинениями в адрес Вашингтона, связывая США с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В опубликованном Информационным бюро Госсовета КНР документе содержится утверждение, что вирус появился в Соединённых Штатах раньше, чем была зафиксирована вспышка в Ухане.

Как передает Daily Mail, теперь Китай настаивает на проведении тщательного расследования происхождения вируса в США и требует от американской стороны отреагировать на вопросы мирового сообщества.

Заявление китайской стороны последовало в ответ на недавние утверждения администрации Трампа относительно Уханьского института вирусологии. Соединённые Штаты продолжают продвигать теорию об утечке вируса из лаборатории Поднебесной, где проводились работы с коронавирусом, что было решительно отвергнуто властями КНР.