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Регион
1 мая, 14:33
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Китай сделал сенсационное заявление о пандемии коронавируса

Daily Mail: Китай обвинил США в начале пандемии коронавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Пекин на высшем государственном уровне выступил с обвинениями в адрес Вашингтона, связывая США с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В опубликованном Информационным бюро Госсовета КНР документе содержится утверждение, что вирус появился в Соединённых Штатах раньше, чем была зафиксирована вспышка в Ухане.

Как передает Daily Mail, теперь Китай настаивает на проведении тщательного расследования происхождения вируса в США и требует от американской стороны отреагировать на вопросы мирового сообщества.

Заявление китайской стороны последовало в ответ на недавние утверждения администрации Трампа относительно Уханьского института вирусологии. Соединённые Штаты продолжают продвигать теорию об утечке вируса из лаборатории Поднебесной, где проводились работы с коронавирусом, что было решительно отвергнуто властями КНР.

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Ранее Белый дом опубликовал заявление администрации американского президента, где утверждается, что у США есть неоспоримые доказательства искусственного происхождения коронавируса. Власти Штатов, приводя пять аргументов в поддержку своей теории, считают, что пандемия CoViD-19 началась в результате утечки из лаборатории в Ухане в Китае.

Ольга Сливченко
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