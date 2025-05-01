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1 мая, 14:31

Мощный взрыв прогремел в порту на севере Германии, есть пострадавшие

В районе порта общины Тиммендорфер-Штранд, расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

Последствия взрыва в порту на севере Германии. Видео © X / BreakingIEN

Согласно заявлению полиции, на территории порта зафиксирован взрыв газового баллона. Количество пострадавших составляет «среднюю однозначную цифру». При этом в Сети пишут, что за медицинской помощью уже обратились минимум 11 человек. По предварительным данным, травмы у них не являются серьёзным.

А на прошлой неделе мощный взрыв произошёл в порту на юге Ирана. По предварительной информации, сдетонировало химическое вещество, применяемое для производства твёрдого ракетного топлива. В результате происшествия погибли 40 человек, пострадали не менее 1139.

Названа причина взрыва в иранском порту, где погибли 40 человек и были ранены более 1000
Названа причина взрыва в иранском порту, где погибли 40 человек и были ранены более 1000
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X / BreakingIEN

Наталья Демьянова
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