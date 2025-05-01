Мощный взрыв прогремел в порту на севере Германии, есть пострадавшие

В районе порта общины Тиммендорфер-Штранд, расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost .

Согласно заявлению полиции, на территории порта зафиксирован взрыв газового баллона. Количество пострадавших составляет «среднюю однозначную цифру». При этом в Сети пишут, что за медицинской помощью уже обратились минимум 11 человек. По предварительным данным, травмы у них не являются серьёзным.