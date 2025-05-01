В Екатеринбурге двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и чудом выжил
В Екатеринбурге двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа
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В Екатеринбурге двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа. Малыш получил многочисленные травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Об этом сообщает URA.ru.
Ребёнка госпитализировали, сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Инцидент произошёл на улице Раевского 14-А. Трагедия случилась из-за отсутствия оконных ограничителей в квартире.
Ранее двухлетний мальчик упал с высоты четвёртого этажа, потянувшись за игрушкой. Мать ненадолго оставила сына в комнате и ушла мыть голову. Однако этого короткого времени хватило, чтобы произошла трагедия.