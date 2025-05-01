РПЦ выпустила руководство для желающих уйти в монастырь

Московская Патриархия представила книгу «Монашество. Документы Русской Православной Церкви», адресованную тем, кто задумывается о монашеском пути, а также монахам и игуменам. Информация об этом опубликована на официальном сайте Патриархии.

В книге собраны ключевые документы Русской Православной Церкви, устанавливающие принципы и правила монастырской жизни. Этот сборник служит руководством для архипастырей, игуменов и игумений, монахов и тех, кто только мечтает о монашеском пути. Кроме нормативных актов, книга включает статистическую информацию о православных монастырях.

«Слава Богу, во многих наших обителях есть основа, скрепляющая братство или сестричество, — стремление к жизни в Боге, иначе бы не было стольких монастырей и насельников», — говорится в сообщении.