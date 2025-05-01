Два деревянных дома загорелись на юго-западе Москвы

Крупный пожар разгорелся в Южном Бутово на улице Старопотаповской. Горят два деревянных дома. На месте — 31 спасатель и восемь единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС.

Кадры с места ЧП. Видео © VK / Пожары и ЧП | Сводка МЧС | 01

Благодаря оперативному реагированию, возгорание удалось локализовать. Сейчас проводятся работы по его окончательной ликвидации. Причина пожара выясняется. О пострадавших не сообщалось.