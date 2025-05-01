Два деревянных дома загорелись на юго-западе Москвы
Крупный пожар разгорелся в Южном Бутово на улице Старопотаповской. Горят два деревянных дома. На месте — 31 спасатель и восемь единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС.
Кадры с места ЧП. Видео © VK / Пожары и ЧП | Сводка МЧС | 01
Благодаря оперативному реагированию, возгорание удалось локализовать. Сейчас проводятся работы по его окончательной ликвидации. Причина пожара выясняется. О пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что на территории вещевого рынка в центре грузинской столицы произошёл сильный пожар. Известно, что это место крайне популярно среди туристов, которые приезжают в Тбилиси.
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