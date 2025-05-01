Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов: Мятая одежда — новый тренд сезона

Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил о популярности мятой одежды в текущем сезоне. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Рогов отметил, что жатые и мятые ткани сейчас на пике моды. По его словам, такие вещи не требуют глажки и придают образу особый шарм.