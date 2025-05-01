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1 мая, 19:28

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов: Мятая одежда — новый тренд сезона

Стилист Александр Рогов. Обложка © Telegram / ROGOV

Стилист Александр Рогов. Обложка © Telegram / ROGOV

Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил о популярности мятой одежды в текущем сезоне. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Рогов отметил, что жатые и мятые ткани сейчас на пике моды. По его словам, такие вещи не требуют глажки и придают образу особый шарм.

«Жатые и мятые ткани сейчас на пике популярности. Значительный плюс таких вещей — их не нужно гладить! Такая текстура придаёт вещам особое очарование! Очень «nonchalant»!» — написал Рогов.

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Антон Голыбин
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