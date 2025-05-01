Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов: Мятая одежда — новый тренд сезона
Стилист Александр Рогов. Обложка © Telegram / ROGOV
Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил о популярности мятой одежды в текущем сезоне. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Рогов отметил, что жатые и мятые ткани сейчас на пике моды. По его словам, такие вещи не требуют глажки и придают образу особый шарм.
«Жатые и мятые ткани сейчас на пике популярности. Значительный плюс таких вещей — их не нужно гладить! Такая текстура придаёт вещам особое очарование! Очень «nonchalant»!» — написал Рогов.
Ранее стилист Влад Лисовец выразил обеспокоенность по поводу унификации внешности в медиапространстве. Он отметил, что девушки всё чаще прибегают к искусственному изменению внешности, теряя свою индивидуальность.