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1 мая, 20:10

Таких всего два во всём мире: Стало известно, что Рудковская подарила Киркорову на день рождения

Рудковская подарила Киркорову миниатюрное кресло от LV за 600 тысяч рублей

Филипп Киркоров с подарком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Филипп Киркоров с подарком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская подарила певцу Филиппу Киркорову на день рождения миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Видеозапись была опубликована на её страницах в соцсетях.

Изделие, выполненное из кожи и ткани, является копией кресла-кокона. В мире существует только два таких экземпляра: один — у Рудковской, второй — у Киркорова. Стоимость кресла составляет 600 тысяч рублей.

Тест: Какой Филипп Киркоров вы сегодня — ответьте на 5 вопросов и узнайте смешную правду
Тест: Какой Филипп Киркоров вы сегодня — ответьте на 5 вопросов и узнайте смешную правду

А ранее пластический хирург прокомментировал изменения во внешнем облике Киркорова. По словам специалиста, потеря веса привела к изменению лицевых контуров звезды, в результате чего ранее введённые филлеры в скуловой зоне стали выделяться более контрастно.

Тимур Хингеев
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