Таких всего два во всём мире: Стало известно, что Рудковская подарила Киркорову на день рождения

Продюсер Яна Рудковская подарила певцу Филиппу Киркорову на день рождения миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Видеозапись была опубликована на её страницах в соцсетях.

Изделие, выполненное из кожи и ткани, является копией кресла-кокона. В мире существует только два таких экземпляра: один — у Рудковской, второй — у Киркорова. Стоимость кресла составляет 600 тысяч рублей.