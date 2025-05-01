Таких всего два во всём мире: Стало известно, что Рудковская подарила Киркорову на день рождения
Рудковская подарила Киркорову миниатюрное кресло от LV за 600 тысяч рублей
Филипп Киркоров с подарком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская подарила певцу Филиппу Киркорову на день рождения миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Видеозапись была опубликована на её страницах в соцсетях.
Изделие, выполненное из кожи и ткани, является копией кресла-кокона. В мире существует только два таких экземпляра: один — у Рудковской, второй — у Киркорова. Стоимость кресла составляет 600 тысяч рублей.
А ранее пластический хирург прокомментировал изменения во внешнем облике Киркорова. По словам специалиста, потеря веса привела к изменению лицевых контуров звезды, в результате чего ранее введённые филлеры в скуловой зоне стали выделяться более контрастно.