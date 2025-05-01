Кипрский журналист Алекс Христофору назвал президента Финляндии Александра Стубба вассалом Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети X, комментируя недавнее интервью скандинавского политика газете The New York Times (NYT).

« Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом », — отметил Христофору.

Стубб заявил, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта на исходе, 29 апреля. Затем политик предупредил Москву о рисках попыток «играть» с американским лидером.