Финского лидера Стубба назвали вассалом США — всему виной одна фраза
Журналист Христофору нарёк Стубба вассалом США за слова о Трампе в интервью NYT
Александр Стубб с Дональдом Трампом. Обложка © X / Alexander Stubb
Кипрский журналист Алекс Христофору назвал президента Финляндии Александра Стубба вассалом Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети X, комментируя недавнее интервью скандинавского политика газете The New York Times (NYT).
«Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: «Не играйте с президентом Трампом», — отметил Христофору.
Стубб заявил, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта на исходе, 29 апреля. Затем политик предупредил Москву о рисках попыток «играть» с американским лидером.