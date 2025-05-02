Госдепартамент США сообщил о переговорах с представителями властей Сирии

Американские дипломаты провели встречу с представителями Сирии в Нью-Йорке. Об переговорах сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга.

А ранее Пентагон сообщил о сокращении военного контингента в Сирии до одной тысячи человек. При этом в ведомстве подчеркнули, что Штаты не собираются ослаблять борьбу с террористическими организациями.