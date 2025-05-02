Госдепартамент США сообщил о переговорах с представителями властей Сирии
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Американские дипломаты провели встречу с представителями Сирии в Нью-Йорке. Об переговорах сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга.
«Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке», — заявила она.
А ранее Пентагон сообщил о сокращении военного контингента в Сирии до одной тысячи человек. При этом в ведомстве подчеркнули, что Штаты не собираются ослаблять борьбу с террористическими организациями.