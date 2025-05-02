Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат во Львове

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала действия киевских властей после сообщений об эксгумации останков советских солдат на территории мемориала «Холм Славы» во Львове. Дипломат сочла происходящее проявлением полной моральной деградации.

«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности. Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — заявила Захарова газете «Известия».