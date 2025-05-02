Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат во Львове
Захарова: Эксгумация советских солдат во Львове — признак античеловечности Киева
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала действия киевских властей после сообщений об эксгумации останков советских солдат на территории мемориала «Холм Славы» во Львове. Дипломат сочла происходящее проявлением полной моральной деградации.
«Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности. Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — заявила Захарова газете «Известия».
Напомним, что исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы» с последующей эксгумацией более 200 могил ещё 14 января. Останки планируется перенести на Голосковское кладбище. Среди подлежащих перезахоронению — советский разведчик, Герой СССР Николай Кузнецов. В 2023 году его внук выражал намерение перенести останки деда на территорию России.
Ранее Мария Захарова уличила в лукавстве «политический скотный двор Киева», говорящий по-русски, но запрещающий своим детям использовать этот язык. Так она прокомментировала резонансное высказывание украинского актёра Богдана Бенюка.