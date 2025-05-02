Одна оплошность — и рассаде конец: Дачникам рассказали о главных ошибках при выборе удобрений

При выращивании рассады важно не только обеспечить растения светом и влагой, но и правильно подобрать подкормку. О том, как ориентироваться в многообразии удобрений, рассказала Life.ru старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

«Существуют два основных вида удобрений: органические и минеральные. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Органические удобрения действуют медленно, постепенно высвобождая питательные вещества и улучшая структуру почвы, тогда как минеральные обеспечивают быстрый эффект благодаря высокому содержанию азота, фосфора и калия», — подметила Золотарёва

Выбор подкормки зависит от стадии развития растений. На начальном этапе необходим азот — он стимулирует наращивание зелёной массы. По мере взросления возрастает потребность в калии, особенно в фазах цветения и образования завязей. Фосфор же играет ключевую роль в формировании корневой системы, его вносят до посева или осенью — под перекопку.

При подборе важно внимательно изучать маркировку: соотношение питательных веществ указано на упаковке. Несоблюдение рекомендованных дозировок может привести к серьёзным последствиям. Недостаток удобрения замедляет развитие и снижает урожайность, а избыток — ведёт к накоплению солей, ухудшающих свойства почвы и ослабляющих растения.

Отдельное внимание стоит уделить форме применения. Концентрированные растворы перед подкормкой следует разбавлять, иначе можно повредить корни. Землю также нужно увлажнить — это улучшит усвоение питательных веществ. Процедуру желательно проводить в утренние или вечерние часы, чтобы избежать повреждения листьев.

«Всегда следуйте инструкциям производителей относительно дозировок и частоты внесения удобрений, а также регулярно наблюдайте за состоянием растений, чтобы вовремя заметить признаки недостатка или переизбытка питательных веществ. Если вы заметили пожелтение листьев, ожоги краев листьев или задержку в росте растений, это может говорить о переизбытке прикормки. В этом случае следует прекратить удобрять почву и промыть её чистой водой, чтобы удалить излишки солей», — подытожила Золотарёва.