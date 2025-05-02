Уголовная ответственность вводится в России за несообщение о подготовке диверсии

В России со 2 мая вводится уголовная ответственность за несообщение о подготовке диверсионных актов и содействие им. Указанные изменения вносятся в статью 205.6 Уголовного кодекса.

Статья дополнена перечнем преступлений, за несообщение о подготовке или совершение которых наступает уголовная ответственность. В список отныне входят следующие действия: диверсия, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и участие в нём.

Наказание по статье предусматривает либо штраф до 100 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок. Важно отметить, что уголовная ответственность не наступает, если несообщение касается подготовки или совершения преступления супругом или близким родственником.